Новая дата премьеры — 5 марта 2021 года.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что стартовали съемки экранизации видеоигры "Uncharted". Актер Том Холланд опубликовал фотографию в Instagram-аккаунте.

Том Холланд исполняет роль Нэйтана Дрейка в экранизации компьютерной игры Uncharted.

День первый, подписал он.

Напомним, что производство киноленты по культовой серии игр Uncharted приостановлено из-за эпидемии коронавируса. Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер. В актерском составе заявлены Марк Уолберг, Антонио Бандерас, Тати Габриэль и София Тейлор Али.

Новая дата премьеры — 5 марта 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер сериала "Алиенист: Ангел тьмы" с Дакотой Фаннинг.

Видео: Youtube/PlayStation Россия