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Вышел трейлер сериала "Алиенист: Ангел тьмы" с Дакотой Фаннинг

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Премьера сериала ожидается 19 июля.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что вышел трейлер сериала "Алиенист: Ангел тьмы" с Дакотой Фаннинг. Ролик опубликован на YouTube-канале TNT.

"Алиенист: Ангел тьмы" является адаптацией мрачного детективного романа Калеба Карра. Во втором сезоне действие развернется спустя год после событий первого сезона. Главные герои основали собственное детективное агентство и им предстоит расследовать таинственное исчезновение новорожденной дочери испанского дипломата.

Премьера сериала ожидается 19 июля.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован релизный трейлер и оценки PC-версии игры Death Stranding.

Видео: Youtube/Movie Coverage

Теги: дакота фаннинг, даниэль брюль, сериал алиенист, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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