Опубликован релизный трейлер и оценки PC-версии игры Death Stranding

Геймеры получат кинематографический опыт при прохождении кампании.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что в сети появился релизный трейлер и оценки PC-версии игры Death Stranding. Ролик опубликован на YouTube-канале 505 Games.

Отмечается, что новая версия компьютерной игры отлично подойдет для ультрашироких мониторов. По словам разработчиков, размер игры на жестком диске составит 80 Гб памяти устройства. Отмечается, что авторы проекта улучшили качество изображения. Помимо технических улучшений, игра получила новые предметы для персонажей.

Предворительная загрузка возможна на игровых сервисах Steam и Epic Games Store.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas.

Видео: Youtube/GameSpot Trailers