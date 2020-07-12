Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas

Работа над проектом заняла у специалистов около года.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas. Ролик опубликован на YouTube-канале ArcadiaSquad.

Известно, что авторы проекта начали работу около года назад. В настоящий момент, фанаты разрабатывают карту для соответствующей игры.

По словам авторов, цель разработки – создание машинимов. Таким образом они намекнули, что фанатам не стоит ожидать полноценного ремейка.

Ранее мы сообщали о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage.

Видео:YouTube / ArcadiaSquad