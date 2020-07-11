Образ доступен для игроков, имеющих боевой пропуск 305 уровня и выше.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage. Соответствующий персонаж входит в новый пакет обновлений компании Valve.

Известно, что соответствующий персонаж получил около 900 реплик. Кроме того, в набор входят иконки на мини-карте и сюжетный комикс. По сюжету новый персонаж является ученицей Anti-Mage по имени Wei. Девушка должна покинуть храм и сразиться с противниками.

Персонаж доступен для игроков, имеющих боевой пропуск 305 уровня и выше.

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Видео:YT / DotaCinema