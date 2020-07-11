Решение было принято из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сюжете киноленты история о группе военных, которые попали в параллельный мир, где обитают монстры. Помочь им может только загадочный Охотник. Фильм основан на серии одноименных игр. В главных ролях Мила Йовович, Тони Джаа, Рон Перлман и рэпер T.I., Диего Бонета.

Новая премьера "Охотника на монстров" назначена на 23 апреля 2021 года

Ранее мы сообщали о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года.

Видео:YT / Monster Hunter