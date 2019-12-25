Причиной очередного переноса стало желание создателей доработать игру с учетом полученных замечаний.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года. Об этом заявил директор студии Рич Лоуренс.

В письме Лоуренс отметил, что причиной переноса является стремление авторов проекта доработать игру с учетом полученных замечаний.

Это решение не было принято спонтанно, мы стремимся как можно быстрее выпустить для вас игру наилучшего качества и с некоторыми дополнениями, которые сделают ее лучше Рич Лоуренс, директор Amazon

Выход игры анонсирован на 25 августа 2020 года.

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Видео:IGN/YouTube