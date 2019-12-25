Над сценарием, помимо Мэтта Ривза, будет работать номинант "Оскара" Теренс Уинтер.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что режиссер нового фильма о Бэтмене снимет детективный сериал о полиции Готэма. Об этом сообщает TechCrunch.

Мэтт Ривз отметил, что сериал станет продолжением истории, рассказанной в фильме. Дата выхода пока намечена на 2021 год. Напомним, что кинолента про Бэтмена, которого играет Роберт Паттинсон, выйдет 30 сентября 2021 года.

Над сценарием трудится Теренс Уинтер.

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Видео:IGN/YouTube