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Том Холланд показал, как "работает" над образом героя Uncharted

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Сейчас производство фильма по серии видеоигр Uncharted приостановлено из-за эпидемии коронавируса.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Том Холланд показал, как "работает" над образом героя Uncharted. Небольшой ролик он опубликовал в Twitter.

Том Холланд показал фанатам прическу, которая будет в фильме у главного героя Нейтана Дрейка. 

Работа в процессе

Том Холланд

Напомним, что производство киноленты по культовой серии игр Uncharted приостановлено из-за эпидемии коронавируса. Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер. В актерском составе заявлены Марк Уолберг, Антонио Бандерас, Тати Габриэль и София Тейлор Али.

Премьера  намечена на 15 июля 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер второго сезона сериала "Академия Амбрелла".

Видео:@TomHollandPL/Twitter

Теги: кино, культура, том холланд
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Тема дня,

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