Вышел трейлер второго сезона сериала "Академия Амбрелла"

Продолжение появится на Netflix 31 июля.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер второго сезона сериала "Академия Амбрелла". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

Во втором сезоне главные герои попадают в 60-е годы ов времена Карибского кризиса и убийства американского президента Джона Кеннеди. Супергероям предстоит предотвратить конец света. Напомним, что сериал основан на одноименной серии комиксов.

Второй сезон выйдет на Netflix 31 июля.

Ранее мы сообщали о том, что в сериале "Бэтвумен" главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка Джависия Лесли.

Видео:Netflix/YouTube