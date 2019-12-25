Ранее Руби Роуз отказалась сниматься во втором сезоне "Бэтвумен" в мае без объяснения причин.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что в сериале "Бэтвумен" главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка Джависия Лесли. Об этом сообщает Variety.

Лесли отметила, что она гортится тем, что стала первой чернокожей актрисой, которая сыграет культовую Бэтвумен.

Я, как бисексуальная женщина, почту за честь принять участие в этом революционном шоу, которое оказывает невероятную поддержку ЛГБТК+ сообществу Джависия Лесли, актриса

Напомним, что ранее роль "Бэтвумен" досталась Руби Роуз. Однако она отказалась сниматься во втором сезоне сериала в мае без объяснения причин.

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Фото:javicia/instagram