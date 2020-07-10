Перечень основан на выборе зрителей, критиков и кассовых сборах.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что фильм "Прочь" признан лучшим хоррором десятилетия. Рейтинг лучших ужасов составил канал "Настоящее страшное телевидение".

Напомним, что кинолента "Прочь" заработала 255 миллионов в прокате. Также фильм Джордана Пила получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

Второе место в рейтинге занимает кинолента Ари Астера "Реинкарнация". Замыкает тройку лидеров экранизация одноименного романа Стивена Кинга "Оно".

ОтмечаетсЯ, что рейтинг составляли на основе выбора зрителей и кассовых сборов.

Ранее мы сообщали о том, что новый сезон "Леденящих душу приключений Сабрины" станет последним.

Видео:трейлеры/YouTube