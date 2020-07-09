Новый сезон "Леденящих душу приключений Сабрины" станет последним

Создатели сериала обещают "жуткий, сексуальный и сверхъестественный " финал.

Представители студии Netflix объявили о закрытии сериала "Леденящие душу приключения Сабины". Новый сезон станет для него последним. Об этом пишет издание Deadline.

Первоначально разработанный для компании CW проект был ответвлением от сериала "Ривердэйл". После выхода он быстро мигрировал на Netflix, который предложил снять сразу два сезона.

Разработчик, исполнительный продюсер и шоураннер проекта Роберто Агирре-Сакаса поблагодарил всех партнеров и пообещал, что концовка сериала будет "жуткой, сексуальной и сверхъестественной".

Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" рассказывает о полуведьме Сабрине Спеллман – дочери колдуна и обычной смертной женщины. Ее родители давно погибли, и Сабрина живет с двумя тетками-ведьмами в маленьком городе Гриндэйл.

В Хэллоуин Сабрине исполняется 16 лет, и она должна пройти "темное крещение" – дать священное обещание служить Темному правителю. После этого девушка распрощается с обычной жизнью и отправится в Академию незримых искусств, чтобы стать настоящей ведьмой. Однако Сабрина отказывается делать это, так как не хочет расставаться с друзьями и своим парнем. С этого начинаются главные приключения героев.

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