Книга Эрнеста Клайна "Второму игроку приготовиться" выйдет в ноябре

Произведение станет продолжением истории, рассказанной в романе "Первому игроку приготовиться".

Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман "Первому игроку приготовиться" 24 ноября 2020 года. Об этом пишет CoS.

Это произведение станет продолжением истории, рассказанной в романе "Первому игроку приготовиться". Его экранизация вышла на экраны в 2018 году. Режиссером выступил Стивен Спилберг.

Детали сюжета новой книги не раскрываются. Известно, что действие развернется в той же Вселенной, что и в первой части. Книга продолжит именно литературную историю, а не ее киноверсию.

"Первому игроку приготовиться" – это научно-фантастический роман о постапокалиптическом будущем 2045 года. Мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS – огромной Вселенной виртуальной реальности. Создатель этой игры – гениальный Джеймс Холлидэй. Умирая, он оставляет уникальное завещание и обещает колоссальное состояние тому игроку, который первым сможет обнаружить цифровое "пасхальное яйцо". Награда спрятана где-то на просторах OASIS. Запущенный им квест охватывает весь мир.

Принять участие в состязании решается совершенно не героический парень по имени Уэйд Уоттс. Он с головой бросается в погоню за сокровищами по Вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.

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Видео: YouTube / iVideos