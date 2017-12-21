Мировая премьера фильма состоялась 11 марта. В российском кинопрокате фильм появиться 29 марта.

В свет вышел новый трейлер фильма Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться".

Слоган фильма "Загрузи новую реальность". Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, в 2045 году. Мир погружается в хаос и находится на грани. Люди ищут спасения в виртуальной реальности, где для них есть множество возможностей. Главный герой фильма решает принять участие в игре, призом которой обещает стать обладание виртуальным миром.

"Первому игроку приготовиться" один из самых ожидаемых фильмов 2018 года. Его сняли по мотивам одноименного научно-фантастического романа Эрнеста Клайна (2011). Фильм пропитан духом 80х годов прошлого столетия. Реакция критиков после просмотра фильма только положительная.

Видео: YouTube/Warner Bros. Pictures