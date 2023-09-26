Netflix представил трейлер документального сериала Стивена Спилберга "Жизнь на нашей планете"

Премьера шоу намечена на 25 октября.

Американский стриминговый сервис Netflix представил в социальных сетях трейлер документального сериала "Жизнь на нашей планете". Ролик опубликован на YouTube-канале компании. Известно, что авторы расскажут в эпизодах о периодах мезозойской эры, а также затронут палеозойскую и кайнозойские эры. Сюжет будет основан на становлении животного мира: от эпохи динозавров до современных условий. В шоу запланировано восемь выпусков. Сериал будет сочетать в себе CGI-элементы и "игровое кино". Режиссером проекта выступил Стивен Спилберг, а рассказчиком заявлен актер Морган Фримен. Официальный релиз картины запланирован на 25 октября на онлайн-ресурсе.

Вышел трейлер десятой части фильма "Пила".

Фото и видео: YouTube / Netflix