Вышел трейлер десятой части фильма "Пила"

Фильм выйдет в свет 27 октября.

В социальных сетях опубликован трейлер десятой части фильма "Пила". Разработкой ленты занималась студия Twisted Pictures а презентационный ролик выпустила компания Lionsgate. В центре истории окажется смертельно больной персонаж по имени Джон Крамер, который едет в Мексику для того, чтобы получить рискованное экспериментальное лечение от онкологии. Позже мужчина выясняет, что на самом деле речь идет о мошенничестве в отношении уязвимой категории людей. Герой обретает для себя новую цель и возвращается к работе. Он решает использовать хитроумные смертельные ловушки против аферистов. Ключевую роль в проекте исполнил актер Тобин Белл. Офицуиальная премьера десятой части франшизы запланирована на 27 октября 2023 года.

Вышел трейлер фильма Тайки Вайтити "Следующий гол — победный".

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies