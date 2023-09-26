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Вышел трейлер десятой части фильма "Пила"

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Фильм выйдет в свет 27 октября.

В социальных сетях опубликован трейлер десятой части фильма "Пила". Разработкой ленты занималась студия Twisted Pictures а презентационный ролик выпустила компания Lionsgate. В центре истории окажется смертельно больной персонаж по имени Джон Крамер, который едет в Мексику для того, чтобы получить рискованное экспериментальное лечение от онкологии. Позже мужчина выясняет, что на самом деле речь идет о мошенничестве в отношении уязвимой категории людей. Герой обретает для себя новую цель и возвращается к работе. Он решает использовать хитроумные смертельные ловушки против аферистов. Ключевую роль в проекте  исполнил актер Тобин Белл. Офицуиальная премьера десятой части франшизы  запланирована на 27 октября 2023 года.

Вышел трейлер  фильма Тайки Вайтити "Следующий гол — победный".

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies

 

Теги: lionsgate movies, пила, трейлер, ужасы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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