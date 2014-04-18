Вышел трейлер трейлер фильма Тайки Вайтити "Следующий гол — победный"

Фильм выйдет в свет с 17 ноября.

В социальных сетях появился новый трейлер биографической спортивной комедии от режиссера Тайка Вайтити "Следующий гол — победный". Официальная премьера новинки в мировом прокате состоится 17 ноября. История расскажет о профессиональной карьере голландского футбольного тренера Томаса Ронгена, которому предстоит превратить сборную Американского Самоа по футболу, считающуюся одной из самых слабых команд в мире, в элитную команду. Главная роль в проекте отдана актеру Майклу Фассбендеру. Он впервые снялся в кино за последние четыре года. Также в актерском составе заявлены Элизабет Мосс, Оскар Кайтли, Ули Латукефу, Рейчел Хаус, Каймана, Дэвид Фейн, Бьюла Коале, Крис Алосио, Уилл Арнетт, Рис Дарби и Вайтити.

Я взялся за этот фильм ничего не зная о футболе и к концу ленты я знал еще меньше. Тайка Вайтити, режиссер

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Фото и видео: YouTube / SearchlightPictures