В сети появился кинематографичный трейлер Marvel's Spider-Man 2 с битвой Венома и Пауков

Премьера игры запланирована на 20 октября.

До официального выхода Marvel"s Spider-Man 2 появились утечrи информации о проекте. Предположительно, бразильский телеканал выложил в социальные сети ранmше времени трейлер компьютерной игры. СМИ продемонстрировали эффектные кадры противостояния героя против его оппонента Венума, но затем быстро удалили пост. Однако активисты успели записать видео и залить его в Интернет. Предположительно, слитый ролик является лишь частью большого трейлера к экшену, который разработчики опубликуют в ближайшее время. Релиз игры Marvel"s Spider-Man 2 запланирован на 20 октября 2023 года на консолях PS5.

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Фото и видео: www.playground.ru