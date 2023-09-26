Кот Гарфилд дерется с "Черепашкой-ниндзя" — вышел геймплей файтинга про мультперсонажей

Игра выйдет в свет 14 ноября.

Компания GameMill Entertainment опубликовала в социальных сетях очередной трейлер компьютерной игры Nickelodeon All-Star Brawl 2, в котором показала геймплей за еще одного играбельного персонажа — кота Гарфилда. В ролике он сразился с мультяшными героями, включая Рафаэля из "Черепашек-ниндзя". Ранее разработчики представили зрителям трейлеры и других бойцов, включая бабушку Герти ("Эй, Арнольд!"), Найджела ("Дикая семейка Торнберри"), а также Рена и Стимпи. Официальный релиз файтинга состоится 14 ноября этого года на таких платформах как игровые консоли PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Основной задачей в проекте перед пользователям будет вытолкнуть противника за пределы арены.

Вышел трейлер седьмого сезона "Рика и Морти" с новыми голосами героев.

Фото и видео: YouTube / GameMill Entertainment