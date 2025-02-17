Вышел трейлер файтинга Fatal Fury: City of the Wolves

Полноценный релиз игры состоится 24 апреля.

Студия SNK представила трейлер файтинга Fatal Fury: City of the Wolves, анонсировав даты бета-тестирования, в которых смогут принять участие игроки.

Тестирование пройдет с 20-го по 24 февраля. В нем смогут поучаствовать пользователи ПК, PlayStation и Xbox Series. Разработчики представили восемь бойцов и три многопользовательских режима. Полноценный релиз игры состоится 24 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел обзорный трейлер симулятора RoadCraft.

Видео: YouTube / SNK OFFICIAL