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Вышел обзорный трейлер симулятора RoadCraft

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Релиз игры состоится 20 мая.

Студия Saber Interactive представила обзорный трейлер строительного симулятора RoadCraft. Его опубликовали на YouTube-канале издательства Focus Entertainment.

Игрокам предоставится возможность исследовать и восстановить восемь локаций, пострадавших от природных катастроф. В каждой из них будут как основные, так и побочные задания. В симуляторе также появятся стратегические элементы, чтобы разнообразить геймплей. Выход RoadCraft состоится 20 мая. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее мы сообщали, что ЕС решил запретить импорт Xbox и PlayStation в Россию.

Видео: YouTube / Focus Entertainment

Теги: roadcraft, saber interactive, симулятор, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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