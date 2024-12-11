Вышел обзорный трейлер симулятора RoadCraft

Релиз игры состоится 20 мая.

Студия Saber Interactive представила обзорный трейлер строительного симулятора RoadCraft. Его опубликовали на YouTube-канале издательства Focus Entertainment.

Игрокам предоставится возможность исследовать и восстановить восемь локаций, пострадавших от природных катастроф. В каждой из них будут как основные, так и побочные задания. В симуляторе также появятся стратегические элементы, чтобы разнообразить геймплей. Выход RoadCraft состоится 20 мая. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее мы сообщали, что ЕС решил запретить импорт Xbox и PlayStation в Россию.

Видео: YouTube / Focus Entertainment