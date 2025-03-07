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Вышел геймплейный трейлер хоррора The Occultist

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Релиз игры состоится в 2026 году.

Издательство Daedalic Entertainment представило геймплейный трейлер хоррора The Occultist.

По сюжету игры исследователь паранормальных явлений Алан Ребелс отправится разгадывать тайну собственного отца, который внезапно исчез. Он приезжает на остров, который некогда был пристанищем для сектантов, а теперь населен жуткими существами из иного мира.

Разработчики The Occultist обещают игрока "напряженный хоррор" с уникальными механиками. Релиз игры состоится в 2026 году. Она будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер файтинга Fatal Fury: City of the Wolves.

Видео: YouTube / IGN

Теги: daedalic entertainment, the occultist, геймплей, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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