За неделю триллер "Горничная" собрал более 100 миллионов рублей в России

Фильм "Горничная" ("The Maid") стартовал в российских кинотеатрах 8 января. По данным Единой автоматизированной информационной системой (ЕАИС) Фонда кино, триллер за первую неделю проката собрал около 180 миллионов рублей. По кассовым сборам он лишь немного уступает в рейтинге таким российским лидерам, как "Чебурашка 2" и "Буратино".
Режиссёром картины выступил Пол Фиг, который многим известен благодаря комедиям - "Девичник в Вегасе", "Шпион". И работа над психологическим триллером "Горничная" стала неожиданным проектом в его карьере.
Главные роли в фильме исполнили Сидни Суини и Аманда Сайфред. У актрис получилось прекрасно работать друг с другом.
Сюжет картины строится вокруг девушки Милли, которая устраивается горничной в роскошный дом супругов Нины и Эндрю Винчестер. На первый взгляд ничего не предвещает беды. Но уже на следующий день заселения начинается вереница кошмарных эпизодов.
Среди наград и у Сидни Суини, и у Аманды Сайфред есть премия "Эмми", которую они получили в 2022 году.
