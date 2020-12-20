Премьера книги "Второму игроку приготовиться" состоялась в ноябре 2020 года. Это продолжение культового романа "Первому игроку приготовиться".

Анонсирован выход сиквела к фильму "Первому игроку приготовиться". Автором книги является Эрнест Клайн. Он совсем недавно заявил, что пройдет экранизация второй книги.

Первая книга вышла в 2011 году. К 2017 году Эрнест Клайн решил написать вторую часть. Именно тогда стартовала реклама первой части, на базе которой режиссер Стивен Спилберг снял первый кинофильм серии. Автор книги вдохновился работой Спилберга. Его воодушевила положительная реакция зрителей на киноленту. Долгое время анонс оставался вопросом времени.

Автор произведения рассказал, что до выхода второй книги "Второму игроку приготовиться" он пытался сосредоточиться именно на написании литературы второй части. Эрнест Клайн не хочет, чтобы на него повлиял фильм.

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Видео: Youtube/iVideos