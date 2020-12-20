Мисс Белоруссия-2008 покинула СИЗО после ареста за участие в протестах

Девушке назначили административный арест. Она пробыла в СИЗО 42 дня.

Мисс Белоруссия-2008 и бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова покинула СИЗО после ареста за участие в протестах. Об этом говорится в сообщении фонда на Facebook.

Белорусский фонд спортивной солидарности, поддерживающий критикующих власть спортсменов, напомнил, что Хижинкова участвовала в несанкционированных акциях протеста. Её задержали 8 ноября. Через несколько дней суд назначил ей наказание в виде ареста на 12 суток. После этого Хижинкова пережила ещё два судебных заседания. Судьи назначали ей разные сроки ареста за участие в акциях протеста. В итоге девушка провела под арестом 42 дня. Хижинкова поддержала протестные движения и уволилась из Национальной школы красоты.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиционеры не согласилась с итогами выборов. Они посчитали, что победила Светлана Тихановская. С тех пор в Белоруссии каждое воскресенье проходят несанкционированные акции протеста. Силовики задерживают граждан и сажают их в автозаки. Временно возникают проблемы с телефонной связью, закрывают некоторые станции метрополитена.

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Видео: Telegram/TUT.BY, Youtube/БЕЛСАТ NOW