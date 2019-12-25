Минздрав РФ назвал возможные сроки начала вакцинации россиян старше 60 лет

Массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе.

Минздрав РФ Михаил Мурашко назвал возможные сроки начала вакцинации россиян старше 60 лет. Об этом он заявил в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

Мурашко подчеркнул, что система здравоохранения надеется на это. Он рассказал, что сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет. Мурашко порекомендовал регионам вовлечь в процесс пациентов с сахарным диабетом.

Напомним, что 11 августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Её разработали специалисты Центра им. Гамалеи Миздрава. Препарат получил название "Спутник V". Затем была зарегистрирована ещё одна отечественная вакцина. На этот раз разработчиком лекарства стал центр "Вектор" Роспотребнадзора.

Ранее мы сообщили, что в Минске начались первые задержания протестующих.

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