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В Минске начались первые задержания протестующих

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В воскресенье в столице Белоруссии начался «Марш народного трибунала».

Стало известно о первых задержаниях в Минске. Участников акций протеста точечно задерживают в разных районах города. Об этом сообщают Telegram-каналы.

С самого утра в центре Минска очевидцы заметили грузовики с личным составом подразделений внутренних войск МВД, а также спецтехнику. Силовиков встретили в различных районах города. Они дежурят рядом с торговыми центрами и станциями метро. Telegram-канал Onliner пишет, что задержания имеют точечный характер и проходят в разных частях города. Так, в микрорайоне Грушевка задержаны сразу шесть человек. Среди них есть молодые люди и девушки. Также силовики разогнали колонну из пятидесяти человек в районе улице Золотая Горка. Задержания начались у станции метро "Спортивная", на улицах Притыцкого и Куйбышева.

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Видео: TUT.BY

Теги: задержания, колонна спецтехники, минск, омон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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