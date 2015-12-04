Вышел новый трейлер фильма Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться"

В сети появился русскоязычный трейлер фильма-антиутопии Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться".

В сети появился первый русскоязычный тизер фильма Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться".

Действие этого фантастического фильма разворачивается в недалеком будущем. Мир превратился в серую рутину, в которой молодежь не видит никакого смысла. Для большинства людей спасением стала виртуальная реальность, где есть бесконечные миры, нет границ и тысячи возможностей.

Главным местом пребывания в виртуальном мире становится "ОАЗИС", где люди занимаются всем, чего они лишены в реальном мире. Когда основатель и владелец "ОАЗИСА" умирает, он объявляет, что оставил "пасхальное яйцо". Кто найдет его, тот станет богачом и получит в наследство сам "ОАЗИС". Запущенный основателем "Оазиса" квест охватывает весь Мир. К поискам сокровища подключается и главный герой фильма.

В свет фильм выйдет 28 марта 2018 года, в Российском прокате фильм стартует 29 марта.

Видео: YouTube/Warner Bros. Pictures

Фото: скрин видео