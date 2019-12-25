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Disney начал съемки фильма "Трон-3"
Сегодня, 7:19
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Alena_Zinovieva

Disney начал съемки фильма "Трон-3"

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Предполагается, что главную роль исполнит Джаред Лето.

Компания Disney запустила производство нового фильма под названием "Трон-3". О начале работы сообщил президент подразделения музыки и саундтреков Disney Митчелл Леб в подкасте Light the Fuse.

Общественность предполагает, что главную роль в фильме исполнит американский актер и музыкант Джаред Лето. Музыку к новой картине напишет французский дуэт музыкантов Daft Punk, который подарил саундтрек ко второй части фильма. Режиссерское кресло займет Джозеф Косински, благодаря которому появился "Трон: наследие".

Первая часть вышла в 1982 году. Сюжет повествует о 27-летнем программисте Сэме Флинне, который начинает расследовать загадочное исчезновение своего отца и попадает в виртуальную реальность, где сталкивается с программными вирусами. Этот фильм был одним из первых, в котором довольно широко использовалась компьютерная графика.

Ранее мы писали, что вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

Фото: постер из фильма "Трон: наследие"

Теги: disney, джаред лето, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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