Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

Премьера запланирована на 2021 год.

В сети появился трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Картина выйдет на экраны в 2021 году.

Сюжет разворачивается вокруг обычной семьи Петровых, жизнь которой "взрывается" после того, как все члены семейства заболевают гриппом. Повседневность этих людей превратилась в яркую смесь фантастики, безумия и сюрреализма. Картина станет особенно актуальной на фоне пандемии коронавируса.

Фильм снимают по мотивам романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Главные роли в нем исполнили Семен Серзин и Чулпан Хаматова. Кроме них снялись Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Александр Ильие и другие известные актеры. Производством картины занимается компания Sony Pictures.

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Видео: YouTube / SonyPicturesRU