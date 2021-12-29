Приключения для подростков. Рецензия на фильм "Анчартед: На картах не значится"

10 февраля в российский прокат выходит приключенческий фильм, который основан на серии игр "Uncharted".

Первая игра "Uncharted" вышла в далеком 2007 году на старенькой PlayStation 3. В сюжете история Нейтана Дрейка – авантюриста и искателя приключений. Пользователям сразу же полюбилась серия компьютерных игр в жанре action-adventure. У "Uncharted" был знакомый геймплей, шикарная графика и захватывающий сюжет. В сравнении с той же сложной и кровавой "Ларой Крофт" история Нейтана Дрейка вышла более динамичной и кинематографичной. Вместе с коммерческим успехом встал вопрос об экранизации. Так, в 2008 Sony Pictures и новое киноподразделение Sony (которое отвечает за адаптацию игровых франшиз на большие экраны) начали разработку проекта. И тут киноадаптация попала в производственный ад – смена семи режиссеров, более десятка сценаристов и съемки в пандемию. В итоге режиссером выступил режиссер Рубен Фляйшер (Веном; Добро Пожаловать а ZОМБИЛЕНД).

Как бы ни хотели фанаты игры, но фильм "Анчартед: На картах не значится" не является продолжением игровой франшизы. Кинолента рассказывает о событиях, которые произошли с Нейтаном Дрейком до первой части "Uncharted". По сюжету уже опытный охотник за сокровищами Виктор "Салли" Салливан (Марк Уолберг) предлагает Нейтану Дрейку (Том Холланд) отправиться на поиски сокровищ Фернана Магеллана, утраченных более пятисот лет назад домом Монкада. Напарники должны опередить безжалостного Сантьяго Монкада (Антонио Бандерас), который свято верит в то, что права на сокровища принадлежат роду Монкада.

Киноадаптация кишит вольными отступлениями от игрового канона. Например, встреча главного героя и персонажа Салли в фильме происходит не в жаркой Колумбии, а в Нью-Йорке. И на момент встречи Нейтан Тома Холланда намного старше, чем каноничный персонаж.

При этом компания очень постаралась, чтобы фанаты игры получили удовлетворение от киноадаптации и не только включили в сюжет второстепенных персонажей из игры (Софья Тейлор Али в роли Хлои Фрейзер), но и оставили "пасхалки". На экране воплотят кадры из "Uncharted 3: Drake"s Deception" и "Uncharted 4: A Thief"s End". Более того, в одной из сцен появится актер озвучания Нолан Норт, голосом которго долгие годы говорит игровой Нейтан Дрейк.

"Анчартед: На картах не значится" в сравнении со своим "коллегой" по цеху "Tomb Raider: Лара Крофт" действительно можно назвать удачным примером киноадаптации игры. Яркие экшн-сцены, красивая графика и 25-летний Том Холланд, который смотрится органично в роли искателя сокровищ. Однако если рассматривать фильм в отрыве от игрового контекста, то сюжет получился слабым, квесты – скучными, а диалоги – неловкими.

В сухом остатке "Анчартед: На картах не значится" получился неплохим фильмом для детей, которые еще не достигли пубертатного периода. Возможно, этой "кинофраншизе" необходимо время, чтобы "повзрослеть", и во второй части зрители смогут насладиться приключенческим боевиком во всей красе.

Кинолента выходит в прокат 10 февраля.

Фото: SonyPicturesRU