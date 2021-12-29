Sony представила релизный трейлер Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Игра выйдет 28 января.

Американская компания Sony Interactive Entertainment совместно со студией-разработчиком Naughty Dog представили геймерам релизный трейлер компьютерной игры Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Видео в полторы минуты приурочено к скорому выходу сборника.

Кадры демонстрируют зрителям нарезку из самых эффектных и драматичных сцен серии ремастеров игры. Речь идет о таких проектах как Uncharted 4: A Thief"s End и Uncharted: The Lost Legacy. В видео разработчики оценили популярные предпочтения фанатов и любимые моменты геймплея для того, чтобы вызвать прилив ностальгии. Вместе с покупкой цифровой версии игры будет предоставляться билет на кинокартину "Анчартед: На картах не значится" в конкретных указанных кинотеатрах.

Напомним, что Uncharted: Legacy of Thieves Collection можно будет приобрести с 28 января для игровой консоли PS5, а до персональных компьютеров (Steam, Epic Games Store) она доберётся только к концу года.

Sony представила первый отрывок экранизации Uncharted.

Фото и видео: PlayStation

