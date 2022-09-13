Комедийный сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми"

Проект завоевал статуэтку в номинации "Лучший комедийный сериал".

Комедийный сериал "Тед Лассо" завоевал телевизионную премию "Эмми", которая ежегодно вручается американской киноакадемией. Торжественная 74-ая по счету церемония вручения статуэток состоялась в Лос-Анджелесе. Трансляция мероприятия велась на местном телеканале NBC. Известно, что "Тед Лассо" выиграл в категории "Лучший комедийный сериал". Напомним, что "Тед Лассо" рассказывает историю тренера по американскому футболу, которого приглашают из США в Англию. Герой возглавляет не самый успешный и маленький клуб. При этом новая владелица команды рассчитывает развалить клуб, но в результате оптимизм, энтузиазм и нестандартный подход к работе тренера приводят клуб к неожиданному результату.

Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" получил "Эмми".

Фото и видео: NBC