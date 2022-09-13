Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" получил "Эмми"

Ли Джон Джэ получил статуэтку за роль в южнокорейском телевизионном проекте.

Исполнитель главной роли в южнокорейском сериале "Игра в кальмара" получил "Эмми". Актер Ли Джон Джэ удостоился награды от американской киноакадемии в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале". Торжественная 74-ая церемония вручения статуэток состоялась в Лос-Анджелесе. Прямая трансляция велась на местном телеканале NBC. За победу в номинации также боролись Джейсон Бейтман ("Озарк")​​, Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение"). Стоит уточнить, что лидером в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" стал Джейсон Судейкис за его роль в проекте "Тед Лассо". "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале" ранее получил Майк Уайт за "​​Белый лотос".

"Белый лотос" завоевал "Эмми" в категории "Лучший мини-сериал".

Фото и видео: NBC