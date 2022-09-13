"Белый лотос" завоевал "Эмми" в категории "Лучший мини-сериал"

Проект получил еще три статуэтки.

"Белый лотос" завоевал телевизионную награду, вручаемую американской киноакадемией, премию "Эмми" в категории "Лучший мини-сериал". Торжественная 74-ая церемония состоялась в Лос-Анджелесе. Мероприятие транслировалось на местном телеканале NBC. В номинации также были заявлены такие проекты как "Ломка", "Выбывшая", "Изобретая Анну" и "Пэм и Томми". Ранее "Белый лотос", вышедший на американском телеканале HBO, был удостоен "Эмми" за лучший сценарий. Также проект завоевал награды за лучшую мужскую роль в мини-сериале, лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале.

Зендея получила вторую в карьере "Эмми".

Фото и видео: NBC