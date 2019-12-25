Сериал получил четыре статуэтки от Академии телевизионных искусств и наук США.

Американский проект "Тед Лассо" получил "Эмми" как лучший комедийный сериал. Об этом стало известно на торжественной церемонии вручения награды от Академии телевизионных искусств и наук. Мероприятие проводилось в Лос-Анджелесе. Его транслировал местный телеканал CBS. Известно, что в категории также были представлены такие работы как "Бортпроводница", "Эмили в Париже", "Метод Комински", "Кобра Кай", "Черная комедия", "Pen 15" и "Хитрости".

Напомним, что "Тед Лассо" заранее считался фаворитом в своей категории. Также статуэтки получили исполнитель главной роли Джейсон Судейкис в номинации "лучшая мужская роль в комедийном сериале" и его коллеги в номинациях за лучшую женскую и мужскую роль второго плана - Ханна Уэддингхэм и Бретт Голдстин соответственно.

"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал".

Фото и видео: YouTube / Television Academy