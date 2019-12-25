Аня Тейлор-Джой осталась без награды.

"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал". Об этом сообщается на 73-ей торжественной церемонии вручения награды. Мероприятие проводится в Лос-Анджелесе. Его транслирует телеканал CBS. Члены американской академии телевидения решили отдать предпочтение проекту Netflix перед такими кандидатами как "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна", "Подземная железная дорога" и "Ванда/Вижн".

Известно, что "Ход королевы" также принес статуэтку режиссеру Скотту Фрэнку. При этом исполнительницу главной роли Аню Тейлор-Джой оставили без награды. Девушка уступила "Эмми" в категории "лучшая женская роль в мини-сериале" актрисе Кейт Уинслет.

Напомним, что "Эмми" вручается с 1946 года Академией телевизионных искусств и наук. За работу на телеэкране премия считается одной из самых престижных в мире.

"Корона" завоевал "Эмми" в категории "лучший драматический сериал".

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