Названа дата выхода ремейка фильма "Один дома"

Премьера состоится на Disney+ в ноябре текущего года.

Стриминговый сервис Disney+ раскрыл дату выхода ремейка культовой рождественской ленты "Один дома". Премьера состоится 12 ноября текущего года, сообщил Deadline.

Фильм получил название "Howe Sweet Home Alone" ("Один дома: дом, милый дом"). Режиссером-постановщиком стал автор "Дедушки легкого поведения" Дэн Мейзер. Главную роль в картине исполнил Арчи Йейтс.

Сюжет расскажет об озорном и находчивом мальчике по имени Макс Мерсер. Родители забыли его дома, уехав на каникулы в Японию. Он, как и персонаж Маколея Калкина, должен защитить дом от грабителей.

В этот раз домушников сыграет не пара друзей-бандитов, а семейная пара. Кто именно исполнит роль преступников, пока держится в секрете.

В комедии также снимутся Элли Кемпер, Роб Дилейни, Эшлин Би, Кенан Томпсон и др. Сценарий написали Мики Дей и Стритер Сейделл на основе оригинальной истории.

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Фото: Twitter / Disney+