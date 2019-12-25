В сети нашли клон Netflix с вымышленными фильмами

Сайт-породию создала дизайнер Линн Фишер, добавив в код домена слово fun (шутка).

Американский дизайнер Линн Фишер запустила сайт-пародию на стрим-сервис Netflix. Фейковый портал с вымышленными фильмами получил название Nestflix. В код домена вставлено слово fun, уточняющее, что это все лишь шутка.

Nestflix помогает пользователям найти фильм или сериал, который никогда не существовал в реальности, но появлялся в некоторых эпизодах картин. В библиотеке сервиса более 400 вымышленных проектов.

Например, в "Гриффинах" есть сиквел "Титаника", а мальчик Кевин из популярного рождественского фильма "Один дома" смотрел неких "Ангелов с грязными душами". В отличие от Netflix пользоваться вымышленным сайтом можно бесплатно. Сервис, как и оригинал, сортирует фильмы по жанрам и предлагает пользователям найти похожие. Посмотреть картины не получится, однако ознакомиться с их описанием можно.

Ранее стало известно, кто сыграет Вронского в первом российском сериале для Netflix.

Фото: Twitter / Lynn Fisher