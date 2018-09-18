Стало известно, кто сыграет Вронского в первом российском сериале для Netflix

Анну Каренину сыграет Светлана Ходченкова.

Роль Вронского в первом российском сериале для Netflix "Анна К" исполнит молодой актер Роман Васильев. Фотография артиста появилась в Instagram стриминговой платформы.

Внимание всем, кто раскладывал карты таро в комментариях и гадал, кто будет Вронским в новом сериале "Анна К". Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев. Уже ушли гуглить? Сообщается в посте

Зрители могли видеть Романа Васильева в сериалах "Лучше, чем люди", "Московский роман", а также в драматическом проекте "Идентификация" и американском детективе "Алиенист".

Роль Анны Карениной в сериале исполнит Светлана Ходченкова. Мужа главной героини Алексея Каренина сыграет Федор Бондарчук. Сериал создается совместно с российской кинокомпанией 1-2-3 Production и выйдет на Netflix по всему миру. Режиссерами и продюсерами выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сценарий написали Роман Кантор и Мария Микулина.

Действие развернется в современной России. Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Петербурга, влюбляется в наследника алюминиевой империи Вронского. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая разрушить хрупкий баланс семейных уз и социальных отношений.

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Фото: Instagram / netflixru