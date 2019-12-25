Действие развернется в современной России. История расскажет о светской львице Анне Карениной и ее любви к Вронскому.

Съемки сериала "Анна К" ограничат движение в Петербурге на три дня. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Так, в период с 20 часов 23 августа до 6 утра 24 августа транспорт не сможет проехать по четной стороне набережной канала Грибоедова от Большой Подьяческой улицы до дома №100 и на нечетной стороне – от дома №89 до дома №107. На этих участках также будет запрещена остановка с 17 часов 22 августа до 20:00 23 августа.

Кроме того, с 20:00 24 августа до 6 утра 25 августа будет приостановлено движение транспорта на улице Некрасова, но не более чем на 10 минут в течение каждого часа. На участке от улицы Восстания до Маяковской остановку запретят с 17:00 23 августа до 22:00 24 августа.

Действие в сериале развернется в современной России. Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Петербурга, влюбляется в наследника алюминиевой империи Вронского. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая разрушить хрупкий баланс семейных уз и социальных отношений.

Роль Анны Карениной в сериале исполнит Светлана Ходченкова. Мужа главной героини Алексея Каренина сыграет Федор Бондарчук. В образе Вронского предстанет молодой актер Роман Васильев.

Ранее мы писали, что съемки фильма "Воланд" ограничат движение в Петербурге на пять дней.

Фото: Instagram / netflixru