Съемки фильма "Воланд" ограничат движение в Петербурге на пять дней

Водители не смогут проехать по Демонстрационному проезду вдоль дома №212 по Московскому проспекту.

В Московском районе на пять дней ограничат движение из-за съемок фильма "Воланд" по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Ограничения вступают в силу с полуночи 19 августа и будут действовать до 23:59 24 августа. В эти дни водители не смогут проехать по Демонстрационному проезду вдоль дома №212 по Московскому проспекту.

Съемки новой экранизации, получившей название "Воланд", стартовали в Москве в начале июля. Тогда же были обнародованы первые кадры со съемочной площадки. Мастера и Маргариту сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В картине также снимутся Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и др. Режиссером выступит Михаил Локшин ("Серебряные коньки").

Премьера состоится в конце 2022 года.

Ранее стало известно, кто сыграет Воланда в новой экранизации "Мастера и Маргариты".

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