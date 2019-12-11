Стало известно, кто сыграет в перезапуске "Один дома"

Главную роль исполнит звезда фильма "Кролик Джоджо" Арчи Йетс.

Стало известно, кто сыграет в перезапуске фильма "Один дома". В картине появятся Роб Делани "Дэдпул 2", "Катастрофа") и Элли Кемпер ("Несгибаемая Кимми Шмидт"). Главную роль исполнит звезда "Кролика Джоджо" Арчи Йетс. Об этом пишет издание Variety.

Режиссером нового "Один дома" станет Дэн Мазер. Он снимет фильм по сценарию Мики Дэя и Стритера. Перезапуск фильма разрабатывается для стриминговой платформы Disney+.

В новой картине Арчи Йетс не будет играть Кевина Маккалистера — героя, которого в 1990 году исполнил Маколей Калкин. Это будет новая история, в которой мальчик попадет в похожую с оригинальным фильмом ситуацию.

Дата выхода картины пока неизвестна.

Напомним, "Один дома" 1990 года собрал в прокате более 476 млн долларов. В 1992 году был снят сиквел — "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", который также обрел популярность.

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Фото: variety.com

Видео: YouTube / Vardan Petrosyan, FilmIsNow Movie Bloopers & Extras, Team Coco, The Upcoming