  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Режиссер назвал слова Анны Кошмал после ссоры с актерами "дешёвым пиаром"
Сегодня, 8:37
79
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Режиссер назвал слова Анны Кошмал после ссоры с актерами "дешёвым пиаром"

0 0

Актриса сообщила, что прекратила общение с коллегами из-за отказа поддержать её страну в конфликте.

Актриса популярного телесериала "Сваты" Анна Кошмал рассказала в соцсетях о ссоре с коллегами по съёмочной площадке из-за спецоперации на Украине. Она сообщила, что прекратила с ними общение из-за отказа поддержать её страну в конфликте. Один из режиссёров сериала, актёр театра и кино Эдуард Радзюкевич в беседе с NEWS.ru назвал поступок Кошмал "дешёвым пиаром".

Это однозначно, какая-то дешёвая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает.

Эдуард Радзюкевич, режиссёр

Режиссёр также  напомнил, что половина актёрского состава "Сватов" имеет украинские корни. Актриса Татьяна Кравченко и вовсе из Донецка.

В конце прошлого года стало известно, что зрителей разочаровал новый сезон "Сватов".

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @smorkovkina

Теги: анна кошмал, сваты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Новости шоу-бизнеса России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии