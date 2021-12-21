Режиссер назвал слова Анны Кошмал после ссоры с актерами "дешёвым пиаром"

Актриса сообщила, что прекратила общение с коллегами из-за отказа поддержать её страну в конфликте.

Актриса популярного телесериала "Сваты" Анна Кошмал рассказала в соцсетях о ссоре с коллегами по съёмочной площадке из-за спецоперации на Украине. Она сообщила, что прекратила с ними общение из-за отказа поддержать её страну в конфликте. Один из режиссёров сериала, актёр театра и кино Эдуард Радзюкевич в беседе с NEWS.ru назвал поступок Кошмал "дешёвым пиаром".

Это однозначно, какая-то дешёвая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает. Эдуард Радзюкевич, режиссёр

Режиссёр также напомнил, что половина актёрского состава "Сватов" имеет украинские корни. Актриса Татьяна Кравченко и вовсе из Донецка.

В конце прошлого года стало известно, что зрителей разочаровал новый сезон "Сватов".

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