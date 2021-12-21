Зрителей разочаровал новый сезон "Сватов"

Фанаты заявили, что от оригинального сериала остались только заставка с песней и название.

На украинском канале "1+1" прошла премьера седьмого сезона сериала "Сваты". Фанаты несколько лет ждали новые эпизоды, однако оказались разочарованы увиденным.

"От "Сватов" тут только заставка с песней и название", - заявил один из зрителей.

Шоу раскритиковали за изменение сюжетных линий, плохую актерскую игру и режиссуру. Многие считают, что авторам "Сватов" нужно было остановиться на шестом сезоне.

На телеканале "Россия-1" премьера состоится 27 декабря. К главным ролям вернулись Людмила Артемьева, Фёдор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и другие актеры.

Видео: YouTube / Россия 1