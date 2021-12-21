Зрителей разочаровал новый сезон "Сватов"

На украинском канале "1+1" прошла премьера седьмого сезона сериала "Сваты". Фанаты несколько лет ждали новые эпизоды, однако оказались разочарованы увиденным.
"От "Сватов" тут только заставка с песней и название", - заявил один из зрителей.
Шоу раскритиковали за изменение сюжетных линий, плохую актерскую игру и режиссуру. Многие считают, что авторам "Сватов" нужно было остановиться на шестом сезоне.
На телеканале "Россия-1" премьера состоится 27 декабря. К главным ролям вернулись Людмила Артемьева, Фёдор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и другие актеры.
Видео: YouTube / Россия 1
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