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Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала "Сваты"

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Следует отметить, что выход седьмого сезона снова оказался под угрозой.

Со съемок сериала "Сваты-7" уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Об этом сообщило издание Ugpressa.ru.

По данным СМИ, актеры по очереди уезжают из Белоруссии, где проходят съемки. Ранее уехала Анна Кошмал, а за ней Людмила Артемьева и Николай Добрынин. Оба гастролируют по нашей стране со спектаклями. Олеся Железняк и Татьяна Кравченко также сейчас играют в спектакле.

Следует отметить, что выход седьмого сезона "Сватов" снова оказался под угрозой. Помощник режиссера и вовсе сказал, что "пока вообще не о чем говорить".

Ранее Добронравов рассказал о возвращении Васильева в "Сваты".

 

 

Теги: железняк, кравченко, сваты
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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Уже достали эти Сваты.

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