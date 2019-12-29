Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала "Сваты"

Следует отметить, что выход седьмого сезона снова оказался под угрозой.

Со съемок сериала "Сваты-7" уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Об этом сообщило издание Ugpressa.ru.

По данным СМИ, актеры по очереди уезжают из Белоруссии, где проходят съемки. Ранее уехала Анна Кошмал, а за ней Людмила Артемьева и Николай Добрынин. Оба гастролируют по нашей стране со спектаклями. Олеся Железняк и Татьяна Кравченко также сейчас играют в спектакле.

Следует отметить, что выход седьмого сезона "Сватов" снова оказался под угрозой. Помощник режиссера и вовсе сказал, что "пока вообще не о чем говорить".

Ранее Добронравов рассказал о возвращении Васильева в "Сваты".