Добронравов рассказал о возвращении Васильева в "Сваты"

Съемки сериала ведутся в Беларуси, в 40 км от Минска в деревне Дудичи.

Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект. Об этом пишет журнал "Антенна-Телесемь".

Актер отметил, что герой Васильева – Юрий Ковалев – "оживет" в воспоминаниях главных героев. Напомним, по сюжету этот персонаж скончался от сердечного приступа.

Ранее ходили слухи, что Васильев ушел из "Сватов" из-за конфликта с Добронравовым. Однако эта информация не получила официального подтверждения.

Съемки новых эпизодов седьмого сезона сериала "Сваты" начались около месяца назад. Они ведутся в Беларуси, в 40 км от Минска в деревне Дудичи. Добронравов признался, что в Беларуси их приютили супруги Светлана и Виктор Празецкие. Актер сдружился с этими людьми и благодарен им за добродушие и поддержку.

В новом сезоне зрителей популярного телесериала ждет масса неожиданных поворотов сюжета. К слову, появятся новые герои, например, директор сельского клуба Палыч, которого сыграет Михаил Трухин. Кроме того, персонажи попадут в Россию XIX века, вспомнят молодость и отгуляют свадьбу старшей внучки Женьки и американца Джека.

Ранее режиссер "Сватов" заявил, что седьмой сезон сериала станет последним.

Фото: Instagram / svati7_love

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