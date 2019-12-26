Режиссер "Сватов" заявил, что седьмой сезон станет последним

Съемки нового сезона начались в январе 2020 года.

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним. Съемки нового сезона начались в январе 2020 года. В настоящий момент идет работа над зимним блоком.

По словам Яковлева, уже отснято много всего, и зрителям есть, что показать. При этом летом предстоит снять еще несколько серий. По плану сериал должен выйти в 2021 году. Напомним, что сейчас съемки ведутся в Минске.

Секреты седьмого сезона "Сватов" режиссер раскрывать не стал. Однако уже известно, что зрителей ждет много чего интересного. В новых сериях появятся новые герои, например, директор сельского клуба Палыч, которого сыграет Михаил Трухин. Кроме того, герои попадут в Россию XIX века, вспомнят молодость и отгуляют свадьбу старшей внучки Женьки и американца Джека. На просторах интернета появилось уже много фото и видео со съемок сериала.

Ранее мы писали, что звезда "Сватов" Анна Кошмал уехала из Минска в Киев.

Фото: Instagram / svati7_love