В седьмом сезоне сериала "Сваты" появится новый герой

Речь идет о директоре сельского клуба Палыче.

Седьмой сезон сериала "Сваты" удивит зрителей не только новым сюжетом, но и совершенно неожиданными персонажами. В продолжение нашумевшего телесериала зрители смогут увидеть героя, которого не было в предыдущих сезонах. Об этом сообщает портал 53news.ru.

Речь идет о директоре сельского клуба Палыче. Эту роль исполнит известный по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы" актер Михаил Трухин. В частности, новый герой появится на свадьбе Женьки и ее возлюбленного Джека. Чем именно он удивит зрителей, пока держится в тайне.

Ранее актер Федор Добронравов, исполняющий роль Ивана Будько, заявил, что седьмой сезон "Сватов" выйдет уже в 2020 году. Зимой создатели телесериала снимут зимние сцены, а летом – недостающие кадры.

Известно, что в новом сезоне будет охвачен период длиной пять лет. В новых сериях главные герои попадут в Россию XIX века, вспомнят молодость и отгуляют свадьбу старшей внучки Женьки и американца Джека.

Ранее стало известно, что Анатолий Васильев вернется в сериал "Сваты".

Фото: кадры из сериала "Сваты"

Видео: YouTube / Universal 7